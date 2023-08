Koop een oogstaandeel en investeer mee in de teelt van Vlaams-Brabantse boeren

Saelens is blij met het systeem waarbij de consument mee kan investeren via een akkeraandeel. "Je kan kiezen voor een aandeel van 15, 30 of 45 euro. Daarmee heb je dan 6, 13 of 20 m² gekocht. Mijn quinoa is nu net geoogst, en ik schat dat we 1.500 kilo per hectare zullen hebben, wat niet slecht is. Als we een superoogst hebben, doet de consument een goeie zaak met akkerdelen. En als de oogst slecht is, snijdt hij in zijn eigen vinger. Maar dat is voor ons als landbouwer ook zo, wij zijn altijd afhankelijk van het weer."

Wie een oogstaandeel wil kopen kan terecht op www.akkerdelen.be.