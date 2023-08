Kunstgrasveld Huldenberg vernieuwd: "Net op tijd klaar voor derby tussen Huldenberg en Hoeilaart"

"Ondanks het goeie onderhoud van het kunstgrasveld door de club en de gemeente, was het echt nodig om de toplaag van het veld te vervangen", vertelt Koen Wastiels van de sportdienst van Huldenberg. "Onze voetbalclub heeft 600 leden, dat is vrij veel voor een kleine gemeente. Er is een goeie jeugdwerking en de heren spelen zelfs in eerste provinciale. Een nieuw veld was dus echt wel nodig om trainingen en competities goed te laten verlopen."