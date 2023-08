Leuven zoekt rijbuddy's die kansarme jongeren aan een rijbewijs willen helpen: "Praktijklessen vaak te duur"

Praktijklessen zijn vaak niet betaalbaar voor kansarme jongeren, en daar probeert dit project een mouw aan te passen. "We willen kijken of het mogelijk is om te werken met rijbuddy's", legt Vansina uit. "Dat zijn vrijwilligers die rijlessen willen geven aan de jongeren. In eerste instantie zou dit in hun eigen auto gebeuren. Later hopen we dan over te stappen naar een systeem waarbij ze gebruik kunnen maken van een auto van de stad."