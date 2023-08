Uitverkocht "Mannenfestival" in Sint-Joris-Weert wil mannen "laten thuiskomen in hun hart, buik en ballen"

De eerste editie van het "Mannenfestival" in 2018 lokte 133 deelnemers, maar dit jaar zijn het er al een pak meer. Want de 450 tickets zijn allemaal uitverkocht. "We zijn aangenaam verrast hoe hard we gegroeid zijn. Aanvankelijk waren het vooral mannen van boven de 30, maar nu trekken we ook veel jongere mannen aan. Er komen jonge mannen van 16 jaar tot mannen van in de 70. Het is voor velen onder hen een verademing om hier in het bos aan te komen en vijf dagen lang in de natuur te zijn. Voor sommigen onder hen is het ook echt thuiskomen", zegt Joris.