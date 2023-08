Mechelen keurt nieuw masterplan rond site Kantvelde goed: "Slechts twee van oorspronkelijk zeven hectare wordt woongebied" 

"Oorspronkelijk ging het om een verkaveling waar veel ruimte naar verharding en private tuinen bij woningen gaat", vertelt Greet Geypen (Open vld), schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. "In het nieuwe masterplan gaan we compacter bouwen en meer groen bewaren. Het is een duurzame en evenwichtige oplossing die aansluit op de groei van onze stad en de broodnodige groene ruimte die we moeten vrijwaren."