Nieuw mobiliteitsplan Kluisbergen voert grote snelheidsverlagingen en extra fietsstraten in

Het gemotoriseerde verkeer in de gemeente Kluisbergen staat voor grote wijzigingen. Het nieuwe circulatieplan voert grote zones 30 in en ook de schoolomgevingen worden ruimer. Op de verbindingswegen tussen de dorpskernen zal je nog maar 50 per uur mogen rijden. "In 2020 hebben we aan de hand van een mobiliteitsenquête de huidige situatie en de knelpunten geanalyseerd", zegt schepen Willem-Jan Baert (Gemeentebelangen), "heel wat inwoners lieten weten dat er te snel gereden wordt in hun straat. We willen daarom het fietsverkeer aanmoedigen en de schoolomgevingen veiliger maken voor de zwakke weggebruiker. En meteen ook onze inwoners ertoe aanzetten om zich duurzaam te verplaatsen."