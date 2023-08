Allereerste ijsberenclub in Hasselt "Iesbaer" wil mensen warm maken voor koud water

Initiatiefnemer Kevin Haesen vond dat het hoogtijd was voor zo'n club. "Ik vond het jammer dat er in Hasselt nog geen vereniging bestond van mensen die graag ijsbaden nemen. Ikzelf doe dat al 15 jaar. Een paar jaar geleden was er in Hasselt het initiatief ‘Bibberzwemmen’, maar dat was voor mij niet koud genoeg. Er waren toen mensen die er hetzelfde over dachten, en zo hebben we elkaar gevonden."