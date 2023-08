Noorse media: "Noorwegen zal F-16-gevechtsvliegtuigen leveren aan Oekraïne"

Wanneer Noorwegen de vliegtuigen zou leveren, en hoeveel het er zouden zijn, is nog niet duidelijk. Van Denemarken mag Zelenski 19 gevechtsvliegtuigen verwachten. De levering is wel niet voor meteen. De eerste zes zouden rond Nieuwjaar geleverd worden. Volgend jaar volgen dan nog vijf toestellen. De rest volgt dan nog daarna. Acht Oekraïense zijn trouwens al in Denemarken gestart aan hun F-16-opleiding.