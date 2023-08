Ook Abattoir in Anderlecht lijdt onder drugsproblematiek: "Elke ochtend liggen er naalden"

Woordvoerder van Abattoir, Paul Thielemans, vreest dat de problemen in en rond het Zuidstation zullen overwaaien naar de Abattoirsite wanneer enkel wordt ingegrepen aan het Zuidstation. Hij hoopt dat Kuregem niet vergeten wordt in de gesprekken rond het Zuidstation en evenmin in het crisisoverleg dat de Brusselse overheden plegen in september, specifiek om de drugs- en geweldproblematiek in Brussel aan te pakken. Vooral de opeenstapeling van incidenten gerelateerd aan crack staan op de agenda van dat laatste overleg.