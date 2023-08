Bloedt Wagner dood zonder leider Prigozjin? En wat betekent dat voor Poetin en de oorlog in Oekraïne?

Aan het front in Oekraïne brengt de mogelijke dood van Prigozjin weinig verandering. Op een paar enkelingen na waren daar ook geen Wagnersoldaten meer aan vechten.

De Wagnermilitie vocht niet alleen aan het front in Oekraïne, ook in veel Afrikaanse landen is de privémilitie actief. Eerder deze week dook nog een video op waarin Prigozjin beweerde in Afrika te zijn. "We zijn hard aan het werken zodat Rusland nog groter wordt op alle continenten en zodat Afrika vrijer wordt", klonk het toen.

IN KAART - In de volgende Afrikaanse landen zou Wagner actief zijn of belangen hebben (of gehad hebben):