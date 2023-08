Openbaar onderzoek over Ventilustraject in West-Vlaanderen begint dinsdag

Volgende week dinsdag 29 augustus begint het openbaar onderzoek over het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. Het publiek krijgt 60 dagen de tijd om te reageren op het ontwerp-GRUP.

Geïnteresseerden kunnen het ontwerp en het vooropgestelde traject digitaal inkijken via https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-ventilus. Daar vind je ook een inspraakformulier. De papieren versie van het ontwerp ligt ter inzage bij het Departement Omgeving en bij de betrokken gemeenten. Vragen, suggesties en bezwaren indienen kan via (https://ventilus.createlli.com/nl/node/519?return=node/520), of via de website van het Departement Omgeving en per brief bij een betrokken gemeente of aan Departement Omgeving.