Verenigde Staten starten in oktober met F-16-opleiding voor Oekraïense piloten

Denemarken is al begonnen met het trainen van acht Oekraïense piloten om met F-16's te vliegen, maar vanaf oktober zullen er ook piloten terecht kunnen in de Verenigde Staten voor een vliegopleiding. Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie vanavond gezegd tijdens een persconferentie.

Voordat de piloten kunnen beginnen aan de training op Amerikaanse bodem, zullen ze een maand lang - in september dus - Engelse taallessen moeten volgen waarin ze het specifieke luchtvaartjargon zullen aanleren. Die lessen zullen doorgaan in de Amerikaanse staat Texas. De vliegtraining zal dan weer plaatsvinden op de luchtmachtbasis in Tucson in de staat Arizona.



"Verschillende piloten en tientallen onderhoudsmedewerkers zullen de training volgen", aldus de woordvoerder van het Pentagon. De opleiding zou zo'n vijf tot acht maanden duren, afhankelijk van hoe ervaren de Oekraïense piloten zijn.