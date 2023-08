Peter Sagan rijdt één van zijn laatste ritten in ons land tijdens dernycriterium in Wetteren

De organisatie van het dernycriterium in Wetteren maakt een aantal ronkende namen bekend. Tijdens het criterium op 4 september rijdt een derny op een lichte motorfiets om de luchtweerstand te breken voor de wielrenner die hem op korte afstand volgt. De meest opvallende naam op de affiche is die van drievoudig wereldkampioen en zevenvoudig winnaar van de groene trui in de Ronde van Frankrijk, Peter Sagan. Hij zal één van zijn laatste wedstrijden in ons land in Wetteren rijden.

"We hebben onze connecties aangesproken om Peter naar Wetteren te halen", vertelt medeorganisator Olivier Van Alboom. "Oud-renner Laurens De Vreese, die in ons bestuur zit, kent Peter via zijn soigneur, en de beste vriend van Sagan, Oscar Gatto, reed ooit al in Wetteren mee. Hij heeft zich hier enorm geamuseerd, en hij heeft gezien dat alles piekfijn georganiseerd is. Zo konden we hem overhalen."