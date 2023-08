Heraanleg rotonde Fabiola in Heist-op-den-Berg laat op zich wachten: PVDA poetst fietspaden en herschildert markeringen

Met het oog op het nieuwe schooljaar, besloot PVDA dan zelf maar actie te ondernemen. "Vanaf 1 september moeten hier weer schoolkinderen passeren. Het is hier een levensgevaarlijke situatie. Er zijn al ongevallen gebeurd. De fietspaden liggen nu ook vol onkruid en stenen. Die hebben we om te beginnen verwijderd. We hebben ook een verkeersbord opnieuw recht gehangen. En we hebben ook de haaientanden die fietsers tonen dat ze voorrang moeten geven, in felle kleuren geschilderd. We hopen hiermee een duidelijk signaal te geven dat deze rotonde aandacht verdient. Niet alleen voor de fietsers, ook voor auto's en vrachtwagens."