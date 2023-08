Dit jaar ruim dubbel zoveel leerlingen in zomerscholen in Sint-Truiden

De veelgemaakte opmerking dat een zomerschool louter kinderopvang is, slaat Plevoets in de wind. "Dat is het zéker niet. In de voormiddag geven wij taal- en wiskundelessen op maat van het kind. In de namiddag voorzien we steeds een activiteit zodat het niet enkel 'school' is. We zijn onder andere naar Stayen (het stadion van voetbalclub STVV red.) gegaan, we hebben een fietstocht gemaakt en we zijn gaan zwemmen."