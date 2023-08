Reusachtig kunstwerk verhuist naar andere kant van Wenduine

"Benjamin" werd met een dieplader overgebracht naar zijn nieuwe - tijdelijke - verblijfplaats. De verhuizing van het reusachtig beeld naar de andere kant van Wenduine was een huzarenstukje. Dat zorgde voor de nodige logistieke problemen en had ook op het verkeer langs de Ringlaan.

Schepen van cultuur Rudi Cattrysse van De Haan (Open & N-VA): "Omdat de tram daar in de buurt loopt en Benjamin grote oren heeft, was de vrees dat Benjamin zou blijven haperen aan de tramlijnen. Er is beslist om de straat af te zetten, met politiebegeleiding te werken en de nodige kranen en verreikers in te zetten om Benjamin veilig op zijn nieuwe bestemming te krijgen. En dat is goed gelukt."