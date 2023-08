Schelle gaat wekelijkse markt opwaarderen en komt ook met maandelijkse foodtruckmarkt 

Naast de opwaardering van de wekelijkse markt komt er ook een gloednieuwe foodtruckmarkt. "Het gebeurt nu al dat er meerdere dagen per week een foodtruck in onze gemeente staat", zegt Mennes. "We willen dat meer structuur geven en daarom zijn we van plan om het maandelijks op een donderdag te laten plaatsvinden, maar dat zullen we later nog vastleggen met de geïnteresseerde foodtruckeigenaars."

Ook de precieze locatie van de nieuwe foodtruckmarkt is nog niet bekend. "We laten voorlopig alle wegen open en luisteren naar de vragen die zij hebben. Voorlopig denken we voor de locatie aan het Kerkplein of het park, maar dat staat nog niet vast."