Schip zit vast onder spoorwegbrug in Veurne en verhindert treinverkeer

Een binnenschip kwam donderdagavond vast te zitten onder de ophaalbare spoorwegbrug over het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort in Veurne. Het treinverkeer is momenteel voor onbepaalde duur onderbroken. NMBS legt een vervangbus in.

Het is niet de eerste keer dat een boot er komt klem te zitten. Ook in september vorig jaar kwam een woonboot vast te zitten onder dezelfde spoorwegbrug.