Sint-Bavohumaniora in Gent opent rouwregister voor Zuster Monica: "Ze was hier een vaste waarde en een echt begrip op school"

"Ook al was Zuster Monica hier al lang met pensioen op school, ze heeft hier gewoond tot corona uitbrak, half maart 2020 was dat", begint huidig directrice Hilde Allaert. "Ze is eigenlijk een beetje holderdebolder vertrokken door corona, terwijl ze echt wel een vaste waarde was op school." Monica Van Kerrebroeck, de echte naam van Zuster Monica, bleef na haar pensioen ook in de Raad van Bestuur van het lager en het middelbaar van Sint-Bavo zitten. "Ze woonde hier, liep over de speelplaats en door de gangen. Hier was haar thuis".

"Ze had uiteraard ook haar leven naast de school. Zo had ze haar politieke carrière en was ze voorzitster van de Verpleegsterschool in Gent. Heel Vlaanderen kende Zuster Monica, ze was een vaste waarde. Daarom hebben we besloten om een rouwregister te openen."