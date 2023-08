Speeltuin in Humbeek heel het weekend afgesloten uit schrik voor vandalisme tijdens Palmfuif

Van vrijdag 25 tot zondag 27 augustus is de speeltuin aan het parochiecentrum van Humbeek afgesloten. Drie dagen lang kan je er ook geen glas in de glasbollen gooien. De speeltuin en de glasbollen liggen vlakbij het feestterrein van het Palmfuifweekend van de chiro in Humbeek. "We willen vermijden dat dronken fuifgangers met glazen flessen gooien, speeltuigen beschadigen of om drie uur ’s nachts op een kinderschommel zitten", vertelt schepen van Jeugd, Jelle De Wilde (CD&V).