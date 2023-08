"Lichamen geborgen, maar identificatie niet voor meteen": dit weten we over vliegtuigcrash met vermoedelijk Wagnerbaas Prigozjin aan boord

Groot Koerkamp vergelijkt het met de MH17-ramp destijds. "Er was een officieel onderzoek, maar er kwam ook andere informatie naar buiten, zoals verslagen van ooggetuigen en foto's van de wrakstukken (waaruit je bepaalde conclusies kan trekken). Er zullen parallel ook journalistieke onderzoeken lopen die misschien meer licht zullen werpen op deze zaak."



Is de crash toeval? "Nee, dat is voor iedereen zonneklaar. Ook al de manier waarop het toestel neerstort - vrijwel loodrecht - en de getuigenissen over twee luide knallen zijn opmerkelijk. Er wordt breed gespeculeerd over wraakacties.", aldus Groot Koerkamp.