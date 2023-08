Genoeg munten van 10 en 20 eurocent in omloop, maar toch kampen winkels met tekort: "Er ligt meer geld thuis dan je denkt"

Hoeveel munten de Belgen precies thuis hebben liggen, is niet duidelijk. FOD Financiën meldt dat het ook elders in Europa een probleem is. Zo toont onderzoek van de Centrale Bank van Nederland aan dat 36 procent van de bevolking meer dan 50 muntstukken thuis heeft liggen. "Dat zijn de munten waarvan mensen weten dat ze thuis liggen", zegt Van De Velde. "We hebben het dan nog niet over de munten die toch nog ergens in de schuif liggen."