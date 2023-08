Tom uit Oostende fietst 1220 km van Parijs naar Brest én terug met slechts 4,5 uur slaap

Er stonden zondag 8000 fietsers uit 71 landen aan de start van Parijs-Brest-Parijs in Rambouillet. “Wij zijn zondagavond vertrokken en we hadden 90 uur om 1220 km af te leggen,” zegt Tom. Deelnemers moeten onderweg zelf voor eten en drinken zorgen en beslissen wanneer en hoeveel ze slapen. “We hebben 51 uur doorgefietst, met af en toe een korte pauze, dan hebben we drie uur geslapen. Het was de bedoeling om afgelopen nacht opnieuw drie uur te slapen, maar in een zaal waar meer dan 200 mensen liggen te snurken, ben ik maar aan anderhalf uur geraakt.”