Turnhout wil overleg met werkgevers en Vlaamse overheid: "Te grote druk op woonmarkt door vele seizoensarbeiders"

De stad Turnhout wil in overleg gaan met de Vlaamse overheid en werkgeversorganisaties over de toestroom aan seizoensarbeiders. Het stadsbestuur merkt dat er de laatste tijd een toenemend aantal panden huisvesting biedt aan seizoensarbeiders. Ze komen in Turnhout wonen, maar werken voornamelijk over de grens in Nederland. Voka Mechelen-Kempen wil in gesprek gaan met de stad, maar zegt dat werkgevers niet genoeg personeel vinden in ons land.