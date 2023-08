Virga Jessefeesten in Hasselt starten met de voorbereidingen en zoeken duizenden vrijwilligers

"We zijn al een paar jaar bezig met voorbereidingen achter de schermen, maar er moet nog een hoop gebeuren", zegt Kris Pattyn van het Virga Jessecomité. "Het thema is bekend, namelijk "Gesterkt door Maria Virga Jesse", en de grote lijnen zijn al uitgetekend. Nu gaan we concreet aan de slag door mensen te zoeken die ons kunnen helpen met alles uit te voeren. Wat we nu dus moeten doen, is vrijwilligers zoeken. We hebben duizenden mensen nodig om er een groot feest van te maken."