Vliegtuigcrash in Rusland: wie was er naast Wagnerleider Prigozjin nog aan boord?

Ook Valeri Tsjekalov speelde een belangrijke rol in de privémilitie van Prigozjin. Binnen het huurlingenleger was hij verantwoordelijk voor de logistieke kant en stond hij in voor de voedselvoorziening van het leger. Ook hield hij toezicht op de buitenlandse projecten van Prigozjin.

Daarnaast wordt hij gelinkt aan Europolis, een bedrijf dat actief is in de mijn-, olie- en gassector in Syrië en banden heeft met Wagner. Het bedrijf sloot een lucratieve oliedeal met het land en financierde de Wagnerstrijders. In juli dit jaar, kondigde de Verenigde Staten sancties af tegen Tsjekalov voor zijn banden met Prigozjin en zijn rol in het verschepen van munitie naar Rusland.