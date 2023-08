Voor tweede dag op rij protestmars tegen zinloos geweld in Zelzate

Initiatiefnemer Jens Beresole is tevreden met de opkomst: "Iedereen die hier aanwezig is, is trots op de Zelzaatse gemeenschap. We willen de slachtoffers een hart onder de riem steken en daarnaast ook nuance brengen in het verhaal. Er zijn twee filmpjes met zinloos geweld opgedoken in Zelzate, maar zinloos geweld gebeurt niet enkel hier. Het is iets van alle tijden", reageert hij.

Ook andere inwoners die mee protesteerden hopen dat hun boodschap duidelijk is. "We doen deze mars uit respect naar de slachtoffers", zegt Rayane Ibrahim Chabi, "We willen niet dat het nog eens in Zelzate gebeurt en ondernemen daarom actie. Er was heel veel liefde en warmte in de optocht van vandaag." "Zo'n filmpjes, dat mag niet meer gebeuren", klinkt het bij Lieve Goewy die ook meewandelde, "Ik wil niet dat mijn kleinkinderen of kinderen zich onveilig voelen in Zelzate."