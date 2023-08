Voorbereidende werken nieuwe sluis in Zeebrugge beginnen met afbraak van 13 huizen

Met de aanvraag om de huizenrij in Zeebrugge te slopen, zet de Vlaamse overheid een eerste stap in de voorbereidende werken voor een nieuwe sluis. Na vele jaren discussie besliste de vorige Vlaamse regering dat die sluis er moest komen op de plaats van de huidige kleine Visartsluis. Met die nieuwe sluis moet een groter deel van de achterhaven bereikbaar worden voor grote schepen. Er was veel protest omdat een nieuwe, veel grotere sluis op die locatie dicht bij woonwijken van Zeebrugge komt te liggen.

Als voorbereiding van de bouw van de sluis wil het departement Mobiliteit en Openbare Werken dertien woningen langs de Kustlaan, Kapitein Fryattstraat en Rouaanstraat afbreken. Ze staan al een tijdje leeg. "De sloopwerken gaan ten vroegste in het voorjaar van 2024 van start", bevestigt omgevingsmanager Anouk Pattyn van MOW. In afwachting van de definitieve herinrichting krijgt het terrein na de sloopwerken een tijdelijke invulling als bloemenweide.