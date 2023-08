Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra voorgedragen om Frans Timmermans op te volgen als Eurocommissaris

De ontslagnemende regering van Mark Rutte zal Wopke Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, voordragen om Frans Timmermans in de Europese Commissie te vervangen. Dat heeft premier Rutte bevestigd na berichten in "The Financial Times". Timmermans stopt als vicevoorzitter van de Commissie om zijn comeback te maken naar de nationale Nederlandse politiek.