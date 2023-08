Yelle uit Kortenaken wil oplossing voor luchtballonnen die huisdieren bang maken: "App die ballonvaarten aankondigt"

Vooral laagvliegende luchtballonnen lokken angstige reacties uit. "Er zijn regels voor de minimumhoogte waarop ballonnen moeten vliegen, zowel in bebouwde gebieden als elders, maar helaas wordt dat niet altijd gerespecteerd", zegt Yelle. "Bovendien is een ballonvaart vaak vooraf gepland. Via een app of via de gemeente zou dit vooraf kunnen gemeld worden. Wie huisdieren heeft, kan die dan uit voorzorg binnen zetten."