24e editie Buitenbeenpop, festival voor mensen met beperking, lokt 6.500 bezoekers

Het festival werkt dit jaar ook samen met thuiszorgdienst Helpper. Een team van 10 mensen is de hele dag in de weer om bezoekers bij te staan. "Je wilt als mantelzorger even alleen genieten van een concert, of is het aanschuiven voor een drankje aan de toog? De mantelzorgers kunnen op hun twee oren slapen: tijdens hun afwezigheid is hun familielid of vriend in goede handen", klinkt het.