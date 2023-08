9 op de 10 zaken verkopen sterkedrank aan minderjarige "mystery shoppers": "Resultaten zijn ontluisterend"

Uit de eerste resultaten van deze controles blijkt dat meer dan 70 procent van de handelaars bij de verkoop van tabak of e-sigaretten de leeftijdsgrens niet respecteert, zegt Paul Van den Meerssche. “En voor alcohol zijn de resultaten echt ontluisterend. Dat hadden we niet verwacht.”

Het verbod op verkoop van sterke drank aan minderjarige werd in 90 procent van de gevallen niet gerespecteerd. Voor de verkoop van bier en wijn aan -16-jarigen ligt het percentage inbreuken op 80 procent.

“In het verleden hadden we bij onze traditionele controles al gezien dat er zelden of nooit naar de leeftijd of een bewijs van de leeftijd van jongeren gevraagd wordt. Dus we hadden wel slechte cijfers verwacht, maar dat ze zo slecht zijn, is wel heel verrassend. Niemand van de controleurs had deze cijfers verwacht. Ook de jobstudenten, de jongeren, waren verbaasd dat het zo gemakkelijk is om aan alcohol en tabaksproducten te geraken.”