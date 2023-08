Het blijft stormlopen voor de nieuwe staatsbon: al voor 4 miljard euro ingeschreven

Op de nieuwe staatsbon is al voor zowat 4 miljard euro ingeschreven. Dat laat het Federaal Agentschap van de Schuld weten. De helft van het bedrag is rechtstreeks binnengekomen via de website van het agentschap, de andere helft via de deelnemende banken. Gisteravond stond de teller nog op zo'n 2 miljard euro.