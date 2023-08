Belgische telescoop ontdekt mogelijk de oorsprong van de zonnewind (die het poollicht veroorzaakt)

Volgens hoofdonderzoeker David Berghmans van de Koninklijke Sterrenwacht van België is de ontdekking een belangrijke stap. "Dat de kleine jets in relatief grote aantallen bestaan, in verschillende structuren van de zonneatmosfeer, suggereert dat ze verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het materiaal dat we in de zonnewind zien. Bovendien is het waarschijnlijk dat er nog kleinere en nog frequentere jets zijn die, allemaal samen, nog meer bijdragen."