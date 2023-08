Brandend voertuig op oprit in Sint-Lievens-Houtem

Rond 22 uur had een buurtbewoner het brandende voertuig opgemerkt en hij snelde meteen ter hulp met brandblusapparaten, in afwachting van de komst van de brandweer. De brandweer van Sint-Lievens-Houtem had het vuur snel onder controle. Tijdens het blussen was ook nog eens een hevig onweer losgebarsten. Waarschijnlijk heeft een kortsluiting onder de motorkap de brand veroorzaakt.

Tijdens de interventie van de hulpdiensten bleef een deel van de straat afgesloten.