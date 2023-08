Zelfbedieningsrestaurant recycleert mosselschelpen in Brusselse vestigingen en maakt er kommetjes en cosmetica van

De recyclage is een testproject in de Brusselse restaurants van de keten en liep deze zomer. Het gaat om de restaurants in Brussel centrum, Oudergem, Evere, Sint-Agatha-Berchem en Drogenbos. De mosselschelpen worden daar opgehaald via een fietskoerier en naar het Luikse bedrijf Mineralio gebracht die ze reinigt en vermaalt.

Daarna worden ze herwerkt tot een nieuwe grondstof die in uiteenlopende sectoren kan worden gebruikt. De grondstof kan bijvoorbeeld verwerkt worden tot cosmetica, dierenvoeding of terrazzo, een populair materiaal om borden, kommetjes of dienbladen van te maken. Per maand worden zo'n drie ton mosselschelpen uit de betrokken restaurants gerecycleerd.