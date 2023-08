Buurtbewoners mogen achter de schermen bij Rock Ternat: "Goed voor mensen die argwaan hebben"

Vandaag en morgen is er Rock Ternat. Voor de derde keer op rij wordt het muziekfestival Rock Ternat georganiseerd aan sportcentrum Puls in het centrum van Ternat. Ook dit jaar verwacht de organisatie duizenden bezoekers. En dat kan voor de nodige overlast zorgen in de buurt. De organisatie nodigt daarom aan de vooravond van het festival de buurtbewoners uit voor een rondleiding op het festivalterrein.

“Het is een traditie van toen we het festival een tiental jaar geleden al organiseerden”, zegt Gwennan Dekens van de organisatie. “Nu we naar het centrum verhuisd zijn, blijven we dat doen. We geven een kijkje achter de schermen en tonen hoe het is om zo’n groots evenement op poten te zetten. Het is fijn dat er nu al drie jaar zo’n 50-tal mensen op afkomen die we laten kennismaken met wat er in hun achtertuin gebeurt.”