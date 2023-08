Cartoonist Gal plaatst kunstwerk "De Druivenplukster" in Overijse : "Mijn ouders waren hardwerkende druiventelers"

Het kunstwerk werd eerst getekend op papier en daarna uitgelaserd: ”Naast tekeningen maak ik immers ook driedimensionaal werk. Het resultaat heeft een bruinrode kleur. Het werk is gemaakt in Cortenstaal, dat is een soort van staal die niet roest, dus het zou deze kleur moeten behouden, al wordt het met de tijd wat donkerder”, vertelt Gal.

De kunstenaar woont al jaren in Brussel, maar komt nog geregeld in de Druivenstreek:” Mijn broer en mijn zus wonen hier nog, Overijse is wel erg veranderd in vergelijking met vroeger. Ik herken het hier nog amper. Vorig jaar heb ik nog tekeningen mogen tentoon stellen in het Sanatorium van Tombeek, dus ik blijf terugkeren naar mijn roots”.