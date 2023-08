Minstens 13 doden in Madagaskar bij tumult aan ingang sportstadion

Het gedrang ontstond bij de ingang van het Barea-stadion in Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar. Daar waren zowat 50.000 toeschouwers bijeen gekomen voor de openingsceremonie van een sportevenement voor eilandstaten in de Indische Oceaan. De oorzaak van het tumult is nog onduidelijk.

De president van Madagaskar, Andry Rajoelina, die aanwezig was bij de openingsceremonie, riep op tot een minuut stilte. "Er vond een tragische gebeurtenis plaats omdat er werd geduwd. Er waren gewonden en doden bij de ingang."

In 2019 vond een soortgelijk incident plaats in het stadion. Toen kwamen vijftien mensen om het leven en geraakten 75 mensen gewond.