Drie jongeren veroordeeld voor onterende behandeling minderjarige in Berlaar

Drie jongemannen hebben een straf opgelegd gekregen door de Mechelse correctionele rechtbank nadat ze een minderjarige jongen onterend behandelden. De daders spraken in oktober van vorig jaar in Berlaar af met het slachtoffer, nadat hij bij de politie had geklikt over een fietsdiefstal waarbij de drie betrokken waren. De daders dwongen het slachtoffer om zich uit te kleden, gaven hem enkele stampen en filmden heel het gebeuren. Nadien stuurden de drie de minderjarige naakt terug naar huis en plaatsten ze de beelden online.