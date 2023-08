Eén maand na de staatsgreep in Niger: een kopie van de vorige staatsgrepen of de coup te veel?

Wat in het voordeel van de coupplegers speelt, is de internationale verdeeldheid over de aanpak van deze coup en de belangen van die internationale gemeenschap.

Zo voeden de Fransen (en andere Europese landen) hun kerncentrales voor een belangrijk deel met uranium uit Niger. De Amerikanen hebben er miljoenen geïnvesteerd in een belangrijke drone-basis. De Europese Unie rekent op Niger (en betaalde daar ook voor) om migranten tegen te houden. En Niger was voor het Westen de laatste betrouwbare partner in de strijd tegen het oprukkend jihadisme.

Al die landen – zowel in als buiten Afrika – reageren erg verdeeld op de coup, veel minder eensgezind dan na de vorige staatsgrepen. De Fransen willen de staatsgreep terugdraaien en de afgezette president Bazoum (met wie ze een uitstekende band hadden) terug aan de macht helpen. Naar verluidt hebben ze overwogen om dat met geweld te forceren.

In de andere landen waar een staatsgreep is gepleegd, keerde de junta en de publieke opinie zich telkens tegen hun militaire aanwezigheid en moesten ze vertrekken. Niger was (naast Tsjaad) het enige land waar de Fransen nog enige controle hadden over de strijd tegen de jihadisten. Als ze ook Niger moeten verlaten, is dat een vernedering voor de Franse president Macron.

De Amerikanen lijken aan te sturen op een vorm van legitimatie van de coupplegers en mikken op diplomatie. Ze stuurden zelfs een ambassadeur naar Niger en een Amerikaanse gezant voert op dit moment gesprekken met de ECOWAS-landen. Het is opmerkelijk dat ze het woord ‘staatsgreep’ vermijden, want dat zou betekenen dat er een einde komt aan de militaire samenwerking met Niger. Dat willen de Amerikanen kennelijk niet opgeven.