Eén van de drie "combiplassers" op verjaardagsfeestje Van Quickenborne in Kortrijk heeft zich gemeld

Eén van de drie mannen die midden augustus tegen een politiecombi plaste tijdens het verjaardagsfeest van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) heeft zich gemeld bij de politie. De lege combi is één van de maatregelen die de minister moet beschermen na dreigementen uit het drugsmilieu. Er staat ook een camera op zijn huis gericht. En het is op die beelden dat de politie kon zien dat er tegen de combi is geplast.

De beelden zorgen voor grote verontwaardiging bij de politie en het gerecht. Want na de dreigementen hebben heel wat agenten extra inspanningen moeten leveren om de minister en zijn gezin te beschermen. Er is nu een onderzoek geopend naar smaad. Dat onderzoek wordt gevoerd door de politie van Roeselare omdat de politiezone Vlas betrokken partij is.