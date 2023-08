Fietstaxi's brengen Maanrockers die met openbaar vervoer komen gratis naar festivalterrein

De fietstaxi is een actie van energieleverancier Eneco die daarmee wil inzetten op duurzame mobiliteit. "Wij zijn een Mechels bedrijf, dus we vinden het belangrijk om aanwezig te zijn op het festival. We zetten hard in op de verduurzaming en klimaatneutraliteit. Een fietstaxi als shuttledienst is dan het uitgelezen middel", vertelt Marc Van Hamme van Eneco.