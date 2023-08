Houtbedrijf in Zutendaal kan niet heropenen na zware brand "door miscommunicatie met internetprovider"

Hout- en parketbedrijf Houtenplaten in de Zevenputtenstraat in Zutendaal kan voorlopig niet openen omdat er geen internet is. Dinsdagavond brak er een zware brand uit waardoor het bedrijf noodgedwongen moest sluiten. Na de brand is het personeel dagenlang bezig geweest om de ravage op te ruimen.

"We zijn volledig klaar om deze week weer te openen, maar jammer genoeg gaat dat niet omdat we nog geen internetverbinding hebben. Die is blijkbaar zwaar beschadigd door de brand", zegt Frank Jans, zaakvoerder van het bedrijf.