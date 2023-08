Genk rekent opnieuw op burgers om het verkeer te tellen met telramen 

De stad Genk schakelt voor een tweede keer telramen in om het verkeer te tellen. In mei 2022 werden zo’n dertig toestellen geïnstalleerd in de huiskamers van inwoners in Genk-Midden en Genk-Zuid. "We zijn bezig met ons nieuwe verkeersplan en met de tellingen willen we kijken of die maatregelen een invloed hebben op het voorbijgaand verkeer", vertelt Karel Kriekemans (CD&V), schepen voor Mobiliteit. "De telramen zijn daar een heel goed middel voor omdat ze zowel het aantal voertuigen meten, alsook de snelheid."