Jongen gewond naar ziekenhuis gebracht na steekpartij in Sint-Truiden

Het incident vond plaats rond 22.00 uur in de buurt van de Grote Markt, waar vanavond de jaarlijkse kermis werd geopend. Een jongen zou daar een messteek gekregen hebben, na een dispuut met twee andere jongeren. Volgens persagentschap Belga gaat het om een jongen van 13.

Het slachtoffer slaagde er nog in om de markt te bereiken, waar hij in het zicht van enkele kermisbezoekers in elkaar stuikte. De hulpdiensten waren snel ter plekke en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Burgemeester Kempeneers bevestigt aan onze redactie dat de jongen buiten levensgevaar is.

De twee vermoedelijke daders zouden op de vlucht zijn. Aan de hand van een achtergelaten sjaal die door de politie in de Stapelstraat werd teruggevonden, wordt vermoed dat het om twee jongeren gaat die in het asielcentrum zouden verblijven. Dat wordt momenteel nog onderzocht.