Kelders ondergelopen in Boezinge na hevige stortbui

De brandweer van Ieper kreeg gisterenavond rond 21.20 uur de eerste oproep van wateroverlast in de Dokter Dekemellaan, in het centrum van deelgemeente Boezinge. Uiteindelijk zouden er vijf kelders onderlopen, waaronder een kelder die is ingericht als garage en waar een auto stond. Het water kwam er tot anderhalve meter hoog. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade aan de auto zal zijn.

"Het probleem was uiteraard de plotse, hevige regenval", zegt Filip Deramoudt van de brandweer, "maar ook de werken in de dorpskern. Die wordt vernieuwd. Er staat een pomp om overtollig water af te voeren, maar die werkte niet. Het is een hele tijd droog geweest en ondertussen moet er iets fout gelopen zijn."