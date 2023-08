Burgemeester Kiev reageert op vliegtuigcrash in Rusland: "Poetin houdt niet van mensen met een andere visie"

"Alles in Rusland wordt gecontroleerd door één man: president Poetin. Hij is verantwoordelijk voor alles wat gebeurt in Rusland en daarbuiten. Hij is ook de man achter deze zinloze oorlog in Oekraïne. Het is een gek die het Russische Rijk wil heropbouwen. Iedereen die een andere visie heeft dan president Poetin wordt gedood. Aan de ene kant is dit dus een goed signaal: het toont aan dat er in Rusland nog mensen zijn met een andere visie. Maar Poetin houdt niet van andere visies."