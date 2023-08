Leuvense inwoners en verenigingen krijgen toelage voor bestrijding Aziatische hoornaar 

Wie een nest Aziatische hoornaars wil verdelgen op Leuvens grondgebied, kan daarvoor een toelage ontvangen van maximaal 80 euro. "Zo willen we bijdragen aan de bestrijding van de exotische wespensoort en houden we het financieel laagdrempelig voor onze inwoners en verenigingen," zegt Mohamed Ridouani (Vooruit), burgemeester van Leuven. "De brandweer heeft vorig jaar 10 nesten verdelgd in Leuven en dat aantal zit in stijgende lijn."