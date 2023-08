Lier behoudt naam "Kerst in Lier" ondanks vraag voor verandering naar "Wintertijd"

Het stadsbestuur besliste toch om de naam "Kerst in Lier" te behouden. "We snappen hun voorstel. Maar we vonden met het schepencollege toch dat Lier een sterke kersttraditie heeft", reageert burgemeester Rik Verwaest (N-VA). Daarmee verwijst hij onder meer naar het verhaal van Felix Timmermans, "Waar de Ster bleef stille staan", dat zich afspeelt en geschreven is in Lier. "We doen veel rond dat verhaal tijdens de kerstperiode. We plaatsen onder meer een herberg uit het verhaal in onze stad en een poppenlandschap beeldt het verhaal uit. Die link met Kerstmis willen we niet verliezen."